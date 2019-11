Imma Tataranni, presto a Matera sarà girata la seconda stagione

MATERA - Ci sarà una seconda stagione per Imma Tataranni, la serie tv con l’attrice pugliese Vanessa Scalera, nei panni del sostituto procuratore più amato dagli italiani. La notizia trova conferma dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni e, ancora prima, nei risultati della prima stagione: prendendo ad esempio in considerazione solo l’ultima puntata, sono stati ben 4 milioni e 700 mila gli spettatori che hanno consentito alla fiction di vincere la prima serata con il 22,2 per cento di share. Ergo: non c’è tempo da perdere, presto la Tataranni tornerà a muoversi nei suggestivi Sassi di Matera.

La prima stagione si è basata su tre romanzi di Mariolina Venezia, “Come piante tra i sassi”, “Maltempo” e “Rione Serra Venerdì”, e altri tre soggetti originali. Da poco è in libreria “Via del Riscatto”, e l’autrice pare stia lavorando già a nuovi soggetti.

Una figura forte e accattivante quella del sostituto procuratore Tataranni, che ha saputo conquistare un pubblico esigente, desideroso al contempo di andare oltre i soliti stereotipi femminili proposti in tv.