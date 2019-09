Mezzi d'opera rubati a Matera: un arresto, complice fugge

Un uomo di 39 anni, di Santeramo in Colle (Bari), è stato arrestato la notte scorsa a Matera dai Carabinieri, con le accuse di furto aggravato, ricettazione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo - «ampiamente noto alle forze dell’ordine» - è accusato di aver rubato due mezzi d’opera e altro materiale in un’azienda agricola. Mentre si stava allontanando - con un complice che poi è riuscito a far perdere le tracce - l’auto è stata intercettata dai Carabinieri. Nel tentativo di sottrarsi all’arresto, l’uomo ha speronato due auto di militari: ma è stato bloccato e arrestato. I Carabinieri hanno fatto controlli in tutta la zona dove i due uomini si erano mossi e hanno scoperto, in un casolare abbandonato, due automobili rubate una a Matera, l’altra ad Altamura (Bari).