Basilicata, in arrivo 2,4 mln di fondi Ue per fonti rinnovabili

POTENZA - Sono 44 le domande presentate per l'avviso pubblico relativo alla Misura 7 - Sottomisura 7.2 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili» del Psr Basilicata 2014-2020: le risorse ammontano a circa 2,4 milioni di euro, e «nei prossimi giorni, potrà essere avviato l’iter istruttorio anche per questo bando e procedere a determinare i beneficiari ammessi a finanziamento». Lo ha reso noto, in un comunicato, l’assessore regionale uscente all’agricoltura, Luca Braia.

«Ritenendolo doveroso verso il comparto agricolo, continueremo a comunicare lo stato dell’arte della programmazione - ha aggiunto Braia - al fine di rendere pubblici ed evidenti gli esiti delle azioni messe in campo e dei bandi Psr chiusi in questa coda di legislatura. È in via di definizione anche il rafforzamento delle politiche sostenibili per comuni, territori e ambiente, riguardo le fonti di energia rinnovabile».

L’obiettivo è di «valorizzare i sottoprodotti e gli scarti delle lavorazioni agricole, alimentari e forestali ai fini energetici, tutelando al contempo la diversificazione della struttura dei soprassuoli forestali per favorire l’incremento della resilienza e della biodiversità attraverso forme di gestione sostenibile. Bioeconomia, energia pulita, gestione sostenibile delle risorse naturali, ambiente: queste le parole chiave su cui abbiamo voluto puntare».