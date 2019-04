Primo maggio in Basilicata: tra trekking e abbuffate negli agriturismi

Gita fuori porta per il 1 maggio? La Basilicata offre ai turisti per un giorno un grande ventaglio di eventi: dal trekking in un paesaggio carsico unico disegnato dal torrente Platano,nel Parco Nazionale del Pollino alle mangiate negli agriturismi nel Materano.

Per il Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE Davide Galli, l'escursione sarà un'occasione di valorizzazione del territorio. «Si potrà scendere verso il torrente per proseguire poi lungo sentieri scavati nella roccia affiorante e strette forre formate dal vallone. Si osserverà l’imbocco della Galleria delle Armi, tristemente famosa per il disastro ferroviario del 1944».

In questa giornata di festa si valorizzeranno anche i tanti siti naturalistici riconosciuti Patrimonio dell’Umanità. Escursione naturalistica e geoturistica tra le “timpe” e le rocce patrimonio dell’UNESCO nel Geoparco del Pollino. «Itinerario escursionistico caratterizzato da uno splendido paesaggio naturalistico primaverile – ha proseguito Davide Galli - al confine tra Calabria e Basilicata che si snoda intorno ai 1400 m di quota attraverso i più suggestivi paesaggi geologici del “Geoparco del Pollino” : imponenti monoclinali calcarei, antichi cuscini di lava, faglie e pieghe di roccia, fossili e tracce della storia geologica dei luoghi. Visiteremo il sito geologico della Falconara».

E poi ancora una passeggiata tra i Sassi di Matera e le opere in mostra nella città della cultura europea 2019. Per chi volesse invece concedersi una pausa relax, sempre nel Materano c'è l'evento Assomaggio, giunto alla sua decima edizione e organizzato dalle associazioni di Pomarico. Un'alternativa nei dintorni di Matera, con giochi musica e spettacolo a contatto con la natura. Ad allietare il pubblico i Tarantica , esplosiva compagnia materana che affonda le proprie radici nella tradizione del folklore popolare. I visitatori potranno poi scegliere di pranzare presso la struttura vicina al bosco, il «Ristoro Manferrara».