Matera 2019, il premier Conte alla cerimonia di inaugurazione

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affiancherà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sabato sera, a Matera, nella cerimonia inaugurale dell’anno della città dei Sassi come Capitale europea della Cultura.

Lo ha confermato il presidente della Fondazione Matera-Basilicata 2019, Salvatore Adduce. Intanto in città l'attività in vista della cerimonia - in diretta su Rai1 dalle 19 - è piena: in piazza San Pietro Caveoso si lavora alla costruzione del palco sul quale saliranno gli ospiti della manifestazione (la diretta televisiva sarà guidata da Gigi Proietti). In ogni strada, infine, è cominciata la distribuzione di circa 39 mila bandierine: 19 mila hanno il logo di Matera 2019, le altre sono quelle dell’Unione Europea.