Lecce, ex direttore di banca ucciso in una rapina: chiesto ergastolo per omicida reo confesso

LECCE - La Procura di Lecce ha chiesto l'ergastolo per l’assassino reo confesso di Giovanni Caramuscio, e 22 anni per il suo complice. Caramuscio, 69enne ex direttore di Banca di Monteroni, fu ucciso a Lequile con due colpi di pistola la sera del 16 luglio del 2021 mentre con sua moglie stava prelevando denaro dallo sportello bancomat di un istituto di credito.

Questa mattina davanti ai giudici della Corte d’Assise, il pm Alberto Santacatterina ha chiesto la condanna al carcere a vita per Paulin Mecaj, 31enne albanese reo confesso dell’omicidio, e a 22 anni di reclusione per Andrea Capone, ritenuto il suo complice. Entrambi rispondono di omicidio aggravato, rapina e porto abusivo di arma. Prima della requisitoria, nel corso dell’esame, entrambi hanno chiesto perdono ai familiari della vittima. La sentenza è attesa per il prossimo 6 dicembre.