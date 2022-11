CASARANO - Un ragazzo aggredito dal branco in pieno centro, nei Giardini William Ingrosso. Il 28enne casaranese era uscito per prendere una boccata d’aria, ma ha rimediato uno schiaffo e un pugno in pieno viso a causa di un’aggressione scatenata da futili motivi.

Forse uno sguardo di troppo, forse un’incomprensione, fatto sta che un gruppo di sette ragazzi, probabilmente tutti minorenni, ha circondato il giovane che stava cercando di andar via. A quel punto uno schiaffo ha fatto volar gli occhiali del malcapitato, tra le risate degli altri. Quando, poi, l’aggredito ha cercato di recuperarli, avvicinandosi al ragazzo che li aveva raccolti, ha rimediato un pugno in un occhio.

Solo l’intervento dei passanti ha evitato che la situazione degenerasse. Nel frattempo, sul luogo sono giunti due agenti della polizia municipale che hanno registrato le generalità dei protagonisti della triste vicenda.

Il giovane, nonostante fosse più grande dei ragazzini per età e stazza, ha evitato di reagire per scongiurare una rissa vera e propria. Anche perché, se è vero che l’aggressore è stato solo uno, gli altri ragazzi assistevano divertiti alla scena, pronti ad intervenire in caso di necessità, secondo la dinamica tipica del branco. Il malcapitato ha dovuto far ricorso alle cure mediche per la tumefazione al viso.

Al netto dell’aggressione, quanto accaduto pone all’attenzione un problema serio e preoccupante: i giardini William Ingrosso, come altre zone centrali della città, complici la scarsa illuminazione e la carenza di controlli, sono luoghi poco sicuri, presidiati spesso da giovanissimi che si lasciano andare ad atti vandalici e illegali, ivi compreso lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Per molti, quello che dovrebbe essere un tranquillo e sicuro punto di ritrovo per famiglie e bambini, peraltro uno dei pochissimi luoghi cittadini con un po’ di verde, è considerato un posto da evitare, soprattutto dal calar del sole in poi.