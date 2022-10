Cavallino, 17enne travolto da un'auto, gamba amputata: alla guida un 21enne positivo alla cocaina. Era anche ubriaco, stava «giocando» con due amici

CAVALLINO (LECCE) - Un ragazzo di 17 anni ha subito l'amputazione di una gamba ed è in gravissime condizioni in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Cavallino, nel Leccese. Il ragazzo, che era a piedi, è stato travolto in corso Umberto I da un’automobile condotta da un altro giovane di 21 anni di Nardò (Lecce) che sottoposto al test antidroga è risultato positivo alla cocaina e ai cannabinoidi. Subito dopo l’impatto il ragazzo è stato condotto in codice rosso all’ospedale di Lecce. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

Il 21enne che era alla guida dell’auto è risultato anche positivo all’alcol. E’ stato denunciato per lesioni gravissime. L’incidente è avvenuto nel centro abitato di Cavallino. Secondo la ricostruzione dell’accaduto fatta dai carabinieri, il giovane, ubriaco e sotto l'effetto di droghe, stava giocando alla guida con altri due amici a loro volta alla guida di altre auto. Durante una manovra più azzardata delle altre, ha perso il controllo della vettura finendo sul marciapiede e investendo in pieno il ragazzo che era a piedi.