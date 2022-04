LECCE - Aggressione in Piazzale Rudiae: un cane di grossa taglia, senza guinzaglio e privo di museruola, ha ucciso un cucciolo di Maltese davanti agli occhi dei suoi padroni. Il proprietario dell'Amstaff si è poi allontanato senza prestare soccorso. Grazie ai carabinieri l'uomo è stato rintracciato. L’episodio è avvenuto all’alba di venerdì. Secondo quanto riportato l'AmStaff avrebbe cominciato a vagare liberamente, dopo aver lasciato il giardino di casa. Poco dopo ha incrociato il piccolo Pepito, avventandoglisi contro fino ad ammazzarlo.

Il tutto davanti agli occhi impietriti del padrone del cucciolo. L'uomo ha poi avvisato il 112 e sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Lecce, i quali hanno attivato anche il servizio veterinario della Asl.

Per il povero Pepito, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Ma uno degli aspetti più sconcertanti per i suoi padroni è stato l’aver notato la freddezza e l’indifferenza del proprietario dell' AmStaff che si è allontanato senza batter ciglio. Ma i militari lo hanno poi rintracciato e raggiunto. L'uomo avrebbe proposto di rimborsare la famiglia dopo la tragedia, ma i proprietari di Pepito hanno presentato una segnalazione formale chiedendo chiarezza e giustizia per la perdita affettiva subita.

Nei confronti del proprietario dell’AmStaff, intanto, scatterà una sanzione amministrativa in attesa di ulteriori sviluppi.