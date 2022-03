Inquinamento acustico, «Lecce al secondo posto in Italia»

LECCE - «Lecce al secondo posto fra le città italiane per inquinamento acustico». A fornire i dati di una ricerca condotta da Amplifon attraverso l'applicazione «Listen Responsibly» è il consigliere comunale di opposizione Andrea Pasquino.

«Risulta essere Milano la città più rumorosa d’Italia, con un livello medio di decibel pari a 65,31 - spiega il consigliere - seguita da Lecce con una media di 65,24 dB e da Verona con una media di 61dB. Un risultato non certo rassicurante per i cittadini leccesi, che seppur consapevoli di quanto fosse rumorosa la propria città, non immaginavano di vederla classificata al secondo posto tra le città italiane con maggior inquinamento acustico».

Tra le cause principali che hanno portato la città sul podio, secondo il consigliere, ci sarebbe «l’elevato traffico veicolare cittadino e quello proveniente dalla provincia. Traffico veicolare ormai fuori controllo nella nostra città - continua - aumentato drasticamente negli ultimi anni, soprattutto a causa della carenza di parcheggi e per scelte sbagliate in tema di mobilità».

Da qui l'appello all'Amministrazione a «porre in essere dei provvedimenti per contenere i rumori in città ed avviare da subito un sistema integrato di mobilità che consideri i parcheggi, i trasporti pubblici, i mezzi di mobilità alternativa e le automobili componenti di un unico sistema di mobilità».