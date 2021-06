Attimi di paura nel Salento, polizia salva 85enne da incendio divampato in casa

LECCE - Due agenti del Commissariato di polizia di Nardò hanno tratto in salvo nel pomeriggio un’anziana di 85 anni prima che le fiamme divampate in casa, generate dallo scoppio di una bombola di gas, la raggiungessero. E’ accaduto alla periferia di Nardò, in via vecchia Copertino. A dare l'allarme la nipote dell’anziana che ha spiegato che l’incendio è divampato mentre si accingeva ad accendere un fornello della cucina. In pochi attimi l’ambiente è stato avvolto dal fuoco. I due operatori di Polizia si sono introdotti nell’abitazione e hanno preso di peso l’anziana mettendola in sicurezza all’esterno, proprio nel momento in cui un nuovo scoppio ha alimentato ulteriormente le fiamme. L’area dell’abitazione è stata messa in sicurezza con mezzi di fortuna poco prima dell’arrivo dei vigili del fuoco che hanno spento completamente le fiamme, disattivando altre quattro bombole di gas presenti in cucina. Per fortuna l’anziana ha riportato solo un forte spavento. Ingenti i danni all’abitazione.