Porto Cesareo, incendiata auto di una ristoratrice: indagini

I carabinieri stanno indagando sulle cause del rogo che la notte scorsa a Porto Cesareo ha distrutto l’auto di un’imprenditrice di 46 anni , titolare nel comune jonico di uno dei ristoranti più rinomati. La Mercedes Classe A della donna era parcheggiata in via Giovanni Pascoli. Le fiamme hanno avvolto completamente il mezzo, distruggendolo e annerendo il muro di cinta di una villetta. Sul posto per i rilievi sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Al vaglio degli inquirenti i filmati delle telecamere di videosorveglianza che si trovano nella zona.