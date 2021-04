Scomparsa del piccolo Mauro Romano: la Procura di Lecce archivia il caso

LECCE - La Procura di Lecce ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla scomparsa di Mauro Romano, il bimbo di Racale di cui non si hanno più notizie dal 1977. La decisione è arrivata dopo settimane di ipotesi, bufere e speranze che il piccolo fosse ancora vivo e fosse diventato uno sceicco negli Emirati Arabi. Come raccontato dalla Gazzetta in tutto questo periodo.