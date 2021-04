Galatina, incidente sul lavoro: operaio muore in un cantiere in una villa

BARI - Un operaio di 30 anni di Collepasso è morto in un incidente avvenuto mentre stava lavorando all’interno di una villa privata a Galatina lungo la strada provinciale che collega la frazione di Noha. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettore dello Spesal. Ancora poco chiara la dinamica dell’accaduto. Pare che un mezzo pesante all’interno dell’area cantiere, per cause in corso di accertamento, abbia travolto l’operaio uccidendolo.