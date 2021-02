Lecce, paziente positivo al Covid: chiude Neurologia al Vito Fazzi

LECCE - Paziente positivo a Neurologia, reparto «chiuso» per qualche giorno. In via precauzionale, è stata disposta la sospensione dei ricoveri, anche se, finora, sono risultati negativi tutti i controlli fatti sui degenti e sul personale sanitario del reparto dell’ospedale «Vito Fazzi». La situazione, dunque, è sotto controllo, e il reparto di Neurologia dovrebbe tornare ad accogliere i ricoveri tra pochi giorni.