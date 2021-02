Lecce, nascondeva in casa 3 etti di eroina e 5 di marijuana: 43enne arrestato

LECCE - Nascondeva in casa tre etti di eroina e quasi cinque di marijuana: un 43enne di Sogliano Cavour è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile del Nor della compagnia di Maglie al termine di una operazione per il contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti.

L'uomo all’esito di una perquisizione personale e presso la propria abitazione, è stato trovato in possesso di un involucro con 305 grammi di eroina, tipo “brown sugar”, e un altro con 493 grammi di marijuana. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato poi condotto in carcere.

Al contempo il padre convivente, F.C., di 63 anni, è stato denunciato per aver omesso di comunicare il trasferimento di residenza di due fucili e 179 cartucce calibro 12, regolarmente denunciati. Le armi erano, tuttavia, custodite senza la diligenza prevista dalle norme relative al possesso, essendo di fatto alla portata anche del figlio. I militari hanno anche ritrovato una doppietta, detenuta illegalmente, con matricola illeggibile e non funzionante: sull’arma, che è stata sequestrata, sono in corso accertamenti.