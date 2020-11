Salice Salentino, lei lo lascia, lui si vendica e invia a tutti loro video hard

SALICE SALENTINO - Un uomo di Salice Salentino nei guai per la sua vendetta verso la donna con cui aveva avuto una relazione che lei aveva poi deciso di troncare.

Per questo F. M., 35 anni, aveva inviato ai familiari, agli amici e ai conoscenti della sua ex partner le foto dei loro incontri intimi. Ed ha fatto anche altro: ha affisso nel comune del Brindisino dove la donna viveva - adesso si è trasferita al Nord per lavoro - manifesti in cui lei era ritratta in atteggiamenti intimi e senza veli. ma nonostante avesse fatto ricorso ad una serie di espedienti per non farsi «beccare», i poliziotti della Squadra mobile della Questura di Brindisi sono riusciti ad identificarlo. L’altro pomeriggio gli hanno quindi notificato un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Brindisi Tea Verderosa su richiesta del pm Livia Orlando.

Le accuse che vengono contestate al 32enne sono quelle di atti persecutori – stalking –, revenge porn e sostituzione di persona. Il giovane di Salice Salentino – stando a quello che è emerso dalle indagini condotte dai poliziotti della sezione Reati contro la persona della Mobile brindisina – ha conosciuto la donna brindisina su un sito internet. Inizialmente l’ha convinta a compiere atti di autoerotismo, poi si sono incontrati. I due hanno avuto rapporti sessuali (consenzienti) che il 32enne avrebbe ripreso, all’insaputa della partner, con una webcam. Quando la donna gli ha detto che voleva smettere di incontrarlo e di andarci a letto il giovane salentino, non accettando di perderla, ha escogitato una terribile vendetta. Prima ha minacciato di far conoscere al mondo intero le immagini dei loro amplessi, poi è passato dalle minacce ai fatti concreti, inviando ad amici e parenti della donna i video in questione. Non solo. Un giorno la donna si è svegliata e ha saputo che lungo le strade della città del Brindisino in cui all’epoca viveva erano stati affissi una serie di manifesti per «soli adulti» in cui la protagonista degli amplessi era lei. La donna è sprofondata nell’abisso più nero, ma nonostante questo ha trovato il coraggio di recarsi in Questura, a Brindisi, e denunciare quello che le stava accadendo.

Nonostante l’uomo avesse utilizzato una serie di profili Facebook falsi per non rendere nota la sua identità, i poliziotti lo hanno identificato lo stesso. Sulla scorta delle conclusioni del lavoro investigativo svolto dalla Mobile, il pm ha chiesto e ottenuto l’arresto del giovane di Salice Salentino.