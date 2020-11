Catene da neve in Salento: l'Anas fa retromarcia e revoca l'obbligo

LECCE - Marcia indietro dell’Anas sull'obbligo delle catene a bordo o sul montaggio di pneumatici invernali (dal 15 novembre al 15 aprile) per gli i veicoli che percorrono alcune strade del sud Salento. La società ha comunicato che il 16 novembre emetterà una nuova ordinanza con la quale escluderà dall’obbligo alcune strade statali. Tra queste vi sono tratti sottoposti a sorpresa all’obbligo, come la strada statale 101 di Gallipoli, il tratto della statale 274 da Gallipoli a Taviano, la tangenziale sud di Otranto, e la tangenziale ovest di Lecce. L’Anas ha comunicato la nuova decisione alla Provincia di Lecce il cui presidente, Stefano Minerva, aveva sollecitato la società a rimodulare il provvedimento sulla base delle situazioni climatiche che caratterizzano il Salento, connotate da condizioni di «eccezionalità in un quadro ordinario di estrema tranquillità in ordine alle precipitazioni nevose».