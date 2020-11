Neve in Salento? Scatta l'obbligo delle catene per andare a Gallipoli e a Otranto

LECCE - Compaiono a sorpresa anche alcune strade del Salento nell’elenco delle statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio per le quali dal prossimo 15 novembre entrerà in vigore fino al15 aprile l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali. L’elenco delle strade interessate all’ordinanza è stata pubblicata sul sito di Anas Puglia dove figurano per la prima volta alcune arterie salentine, come la strada statale 101 di Gallipoli, il tratto della statale 274 da Gallipoli a Taviano, la tangenziale sud di Otranto, e la tangenziale ovest di Lecce dove l’obbligo di catene o pneumatici da neve riguarda solo alcuni tratti.