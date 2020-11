Lecce, maxi furto di profumi per 14mila euro, incastrata la banda di foggiani

LECCE - Maxi furto di profumi per 14mila euro, incastrata banda in trasferta da Foggia che in un solo giorno ha svaligiato un negozio salentino. Usando stratagemmi semplici, quanto efficaci. Ora, però, terminata l’indagine, in cinque sono finiti nei guai, tutti provenienti da Foggia. Furto aggravato in concorso è il reato contestato. Uno di loro è indagato a piede libero, per due è scattato l’obbligo di dimora a Foggia e per altri due l’arresto vero e proprio. Ai domiciliari sono così finiti Carlo Federico Rotunno, 30enne, e Raffaella Pompa, 31enne.

A incastrare la banda sono stati i carabinieri della stazione di Surbo, che ha agito in fase d’indagine con la Sezione operativa della compagnia di Lecce e, in fase esecutiva, con i colleghi foggiani. La misura cautelare è scaturita dopo un maxi-furto commesso lo scorso 5 dicembre presso la profumeria Douglas, nel centro commerciale Mongolfiera di Surbo.

Stando alle indagini, i cinque, quel giorno, accedendo al negozio più volte nell’arco della giornata e utilizzando borse schermate in grado di eludere i sistemi antitaccheggio, erano riusciti a portare via costosi profumi di marca per ben 14 mila euro di valore. L’attività investigativa, nata dalla visione dei filmati registrati dall’impianto di videosorveglianza e proseguita con l’analisi dei tabulati telefonici, ha permesso di identificare gli autori. E per due di loro, sono scattati anche gli arresti.