Gallipoli, migranti pakistani si riparano su isola Sant'Andrea: c'è anche bimbo di 11 anni

GALLIPOLI - La Guardia di Finanza ha trovato la notte scorsa 65 migranti che si erano rifugiati sull'isola di Sant'Andrea, a meno di due km dalla costa di Gallipoli, in Salento. Il gruppo è composto da 64 pakistani e 1 afghano. Tra di loro ci sono anche 15 minori, il più piccolo di 11 anni. Soccorsi, sono stati condotti in porto dove sono stati presi in cura dai volontari della Croce rossa e visitati dai medici di frontiera Usmaf.

Successivamente, unità navali della Guardia di Finanza hanno intercettato al largo di Santa Maria di Leuca il veliero a bordo del quale avevano presumibilmente viaggiato i migranti, prima di essere sbarcati sull'isolotto gallipolino. La posizione dell’uomo trovato alla guida del veliero, ritenuto lo scafista, è al vaglio degli inquirenti.