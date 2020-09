Lecce, blitz in 11 aziende: irregolari 36 operai su 49

LECCE - Su 49 dipendenti ben 36 sono risultati irregolari, mentre dei tre impiegati in nero uno è risultato beneficiario del reddito di cittadinanza.

È questo il bilancio dell’attività di controllo effettuata nelle scorse settimane dai carabinieri del comando provinciale di Lecce, insieme con l’ausilio dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) e del nucleo operativo del gruppo tutela del Lavoro di Napoli.

Sotto la lente degli investigatori sono finite undici imprese locali, attive nel settore dell’edilizia e dell’agricoltura, con sede nei comuni di Lizzanello, Melendugno, Otranto, Galatina e Galatone.

I militari hanno verificato il rispetto della normativa in merito ai casi di sfruttamento dei dipendenti ed alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

All’esito degli accertamenti degli uomini dell’Arma, dunque, sono risultati irregolari ben 36 dipendenti su un totale di 49, mentre uno dei tre impiegati in nero percepiva il reddito di cittadinanza.

Inevitabilmente sono scattate sanzioni amministrative, per un ammontare complessivo di 15mila euro, mentre le ammende sono arrivate a ben 110mila euro.

Per una delle attività imprenditoriali finite sotto la lente degli investigatori, sono stati ravvisati gli estremi per la sospensione dall’attività.

Il lavoro degli uomini dell’Arma non si ferma certo qui. A breve ci saranno ulteriori controlli, nelle varie zone della provincia di Lecce, disposti sempre nell’ambito del contrasto allo sfruttamento del lavoro.

Per quanto riguarda i dati del report annuale sul lavoro nero predisposto dall’Ispettorato Nazionale e relativo al 2019, la Puglia si colloca al secondo posto della classifica, dietro la Campania, come numero di sanzioni irrogate dalle forze dell’ordine: 3.879.