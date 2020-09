Casarano, positiva al Covid anche moglie carabiniere contagiato

CASARANO - È positiva al Covid 19 anche la moglie del sottufficiale dell’Arma di Casarano risultato contagiato al rientro dalla festa di matrimonio di un collega alla quale aveva partecipato in Calabria.

Sono invece risultati negativi i tamponi effettuati su altri otto militari dei Carabinieri (e sulle loro mogli) che lavorano con il militare e che avevano partecipano alla festa nuziale.

Ulteriori 15 militari, tra cui alcuni comandanti di stazione, sono stati posti in isolamento fiduciario. Si tratta di persone con i quali il sottufficiale contagiato ha avuto contatti negli ultimi dieci giorni. Nelle prossime ore saranno sottoposti tutti a tampone.

Anche in caso di esito negativo, resteranno in isolamento fiduciario - come si apprende dai vertici del comando Provinciale dell’Arma- un’altra settimana per essere poi sottoposti ad un secondo tampone.