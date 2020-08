Scuola post Covid, il sindaco di Lecce: «In arrivo moduli prefabbricati per il distanziamento in aula»

LECCE - In una scuola primaria di Lecce potranno essere installati moduli prefabbricati per aumentare gli spazi destinati ad accogliere da settembre gli alunni, nel rispetto delle regole di distanziamento imposte dall’emergenza Covid. Lo ha annunciato il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, al termine di un incontro a Palazzo Carafa con l’Ufficio scolastico provinciale e i dirigenti delle scuole primarie e secondarie di primo ciclo.

«Nelle scuole della città non si riscontrano particolari disagi» spiega il sindaco, ma «restano le criticità» per due istituti: il Livio Tempesta e il Cesare Battisti. Nel primo caso «la scuola - spiega Salvemini - ha già messo a punto un progetto per la sistemazione di alcuni moduli negli spazi comuni del plesso», mentre «per quanto riguarda il Cesare Battisti, che presenta caratteristiche strutturali che non consentono il posizionamento di moduli prefabbricati, agiremo per reperire in città le aule necessarie per assicurare a tutti gli alunni la possibilità di frequentare le lezioni in orario mattutino». "L'obiettivo che condividiamo - dice il sindaco - è consentire a tutti i bambini la frequenza in classe» e «vogliamo fare in modo che sia mattutina, in modo da conciliare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza con quello dell’organizzazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia da parte dei genitori».