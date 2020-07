Coronavirus, dalla Romania a Nardò, famiglia contagiata: cresce la preoccupazione nel Salento

NARDO' - Colpo di coda del Covid nel Salento anche a causa di una famiglia rientrata dalla Romania. Una notizia di tre persone contagiate che ha fatto improvvisamente alzare l’asticella della preoccupazione.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, spiega che ieri in Puglia sono stati effettuati 2772 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati quattro casi positivi: due in provincia di Foggia e due in provincia di Lecce. Non sono stati registrati decessi. Ma a questo dato se ne accoda un altro in «zona Cesarini». Da Nardò, più popoloso centro della provincia di Lecce, il sindaco del posto annuncia che una intera famiglia è risultata positiva. «Il sistema di prevenzione della nostra Regione funziona ma è importante non abbassare la guardia. Tre nostri concittadini rientrati domenica dall’estero – dice Pippi Mellone - sono risultati positivi al Covid-19 dopo il tampone effettuato nella giornata di ieri. Si tratta di un intero nucleo familiare: marito, moglie e bimbo. Da domenica sono in quarantena presso la loro abitazione e non hanno avuto contatti con nessuno. Li ho sentiti telefonicamente. Stanno bene e ho espresso loro tutta la nostra vicinanza e solidarietà. Non c’è da abbassare la guardia, evidentemente. Richiamo tutti al senso di responsabilità e alla massima attenzione»,conclude il sindaco neritino.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 233.247 test in regione. 3963 sono i pazienti guariti. 82 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4596 così suddivisi: 1.502 nella Provincia di Bari; 382 nella Provincia di Bat; 671 nella Provincia di Brindisi; 1183 nella Provincia di Foggia; 547 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 30 attribuiti a residenti fuori regione. I dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti di chi è recentemente risultato positivo.