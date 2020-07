«Cultura è speranza»: le bellezze di Lecce nello spot di presentazione della sfilata Dior

Tutto è ormai pronto per la sfilata di Dior in piazza Duomo a Lecce, domani sera, 22 luglio, alle 20.45. Evento aperto solo a un gruppo ristrettissimo di addetti ai lavori e ospiti speciali (ma visibile online sui canali social della maison), tra polemiche su allestimenti e rumours su vip eventuali e confermati (Chiara Ferragni è già in Salento da un paio di giorni), la casa di moda sembra aver messo a tacere tutti con un video-spot pubblicato alla vigilia dell'evento. Un contenuto diretto da Edoardo Winspeare che mostra le bellezze della città dall'alto, e 'spiega' in qualche modo perché la scelta sia ricaduta proprio su Lecce, complice l'origine salentina di Maria Grazia Chiuri. Ci sono immagini, testimonianze di persone note del mondo della cultura, del giornalismo, dell'artigianato, dichiarazioni del sindaco Salvemini e dell'arcivescovo Seccia, ma soprattutto volti ed emozioni di una città che si prepara per accogliere uno degli eventi di settore più importanti e attesi al mondo. Tre minuti e poco più di video, visibile sui social, che aumentano ancora di più le aspettative per domani. Tre minuti di semplice bellezza, e chissà che non mettano a tacere anche qualche polemica.