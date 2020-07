Lecce si prepara alla sfilata di Dior: centro storico blindato

LECCE - Centro storico blindato per la sfilata di Dior, domani sera, in piazza Duomo. I divieti sono in vigore già da oggi, con la chiusura al traffico veicolare e pedonale a partire dalle 17,30 e fino alle fine della prove, e dalle 17 fino alla fine della sfilata per domani, secondo l’ordinanza emanata dal dirigente a Traffico e Mobilità, Fernando Bonocuore. Intanto, divieto di transito a tutti i veicoli lungo le località a ridosso di piazza Duomo: in via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra via degli Antoglietta e via Palmieri; in via Palmieri, tra via Euippa e via Vittorio Emanuele; in via Libertini, tra via Palmieri e via Santa Venera; in via Santa Venera; in via Augusto Imperatore; in via Degli Ammirati, da piazza Vittorio Emanuele a via Petronelli; in vico Dei Sotterranei, da via Marco Basseo a via Paladini; in via Basseo, da via Paladini a vico Santa Venera.

Divieto di transito anche a tutti i pedoni, ad esclusione dei residenti, frontisti e di quelli muniti del relativo pass d'ingresso in piazza Duomo: via Vittorio Emanuele, tra via Petronelli e via Palmieri; via Palmieri, tra via Euippa e via Libertini; via Libertini, tra via Calmieri e la rientranza esistente sul lato destro subito dopo l’intersezione con piazza Duomo; - Via Santa Venera.

Domani, dalle 17 e fino al termine della sfilata, divieto di transito in via Vittorio Emanuele, tra via degli Antoglietta e via Palmieri; in via Palmieri, tra via Euippa e via Vittorio Emanuele; in via Libertini, tra via Palmieri e via Santa Venera; in via Santa Venera; in via Augusto Imperatore; in via Degli Ammirati, da piazza Vittorio Emanuele a via Petronelli; in vico Dei Sotterranei, da via Basseo a via Paladini; in via Basseo, da via Paladini a vico Santa Venera. Poi, divieto di transito a tutti i pedoni ad esclusione dei residenti, frontisti e di quelli muniti del relativo pass d'ingresso in piazza Duomo: in via Vittorio Emanuele, tra via Petronelli e via Palmieri; in via Palmieri, tra via Euippa e via Libertini; in via Libertini, tra via Palmieri e la rientranza esistente sul lato destro subito dopo l’intersezione con piazza Duomo; in via Santa Venera.

Inoltre, dalle 8 di oggi alle 12 di giovedì divieto di fermata a tutti i veicoli in piazzetta Pellegrino.

Sono esclusi dal solo divieto di transito i veicoli dei residenti e frontisti solo per raggiungere i propri accessi carrabili in via Vittorio Emanuele, da via degli Antoglietta a via Petroneeli; via Petronelli; via Palmieri, da via Euippa a via Libertini, con obbligo di ingresso e uscita dal solo incrocio con via Euippa; via Libertini, da via Palmieri a via Sepolcri Messapici, con obbligo di ingresso e uscita dal solo incrocio con via Sepolcri Messapici.

(foto Maurizio Belviso)