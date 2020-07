Lecce, catturato il «lupo buono degli Alimini»

OTRANTO - È stato catturato il lupo che da maggio scorso si aggirava lungo il litorale di Otranto avvicinandosi in alcuni casi e spaventando i turisti. In una occasione aveva aggredito una bambina strappandole i vestiti e in un altro una donna che faceva jogging sulla spiaggia procurandole alcune ferite non gravi.

Soprannominato malgrado ciò «il lupo buono degli Alimini», per il suo carattere insolitamente socievole e giocherellone , è stato catturato ieri sera al secondo tentativo dopo quello fallito la scorsa settimana. Gli è stato sparato a distanza del sonnifero.

Ad operare Il gruppo faunistico del Parco Nazionale della Majella col supporto dei Carabinieri Forestali di Otranto . Verrà portato ora in una riserva protetta fuori regione.