Il lupo di Alimini avvistato di nuovo in spiaggia: ruba i teli per crearsi un giaciglio

LECCE - Nuovo avvistamento ai laghi di Alimini in Salento: il lupo è tornato a far visita ai turisti in spiaggia. Questa volta però si è mantenuto a distanza, cercando solo di rubare ai malcapitati i teli da mare per crearsi un giaciglio. Attimi di paura ma nulla di più. L'animale in questi giorni si sarebbe avvicinato tanto all'uomo al punto da aver azzannato l'abito di una bambina. Ma il WWF dichiara la sua innocuità, anche se si tratta di un comportamento anomalo per questo esemplare selvatico.