Lecce, spiaggia attrezzata per la fisioterapia in mare: al via «Il mare di tutti»

Tutto pronto per la partenza della terza edizione de “Il mare di tutti”, il progetto promosso dall’associazione Sunrise onlus, unico in tutta Italia con un’isola fisioterapica in acqua e un’isola in spiaggia dedicate a persone affette da sclerosi multipla e patologie simili.

L’inaugurazione della Stagione 2020 si terrà domani, sabato 11 luglio, alle ore 9.30, presso il Lido Coiba di San Foca, marina di Melendugno, alla presenza del consigliere provinciale con delega all’Associazionismo Fabio Tarantino e della presidente di Sunrise onlus Maria De Giovanni, ideatrice e anima del progetto, insignita di recente del titolo di Ufficiale al merito della Repubblica italiana dal presidente Sergio Mattarella, proprio per la sua instancabile attività di volontariato. Parteciperanno al taglio del nastro, tra gli altri, Luigi Mazzei, testimonial dell’associazione Sunrise e Orietta Pascali, referente dell’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla).

Con “Il mare di tutti”, da domani e fino al 15 settembre, i partecipanti potranno effettuare gratuitamente, per sei giorni a settimana, la fisioterapia in mare presso il Lido Coiba di San Foca, attrezzato con isola fisioterapica e medica. Lo staff è formato da diversi medici specializzati: fisiatri e fisioterapisti, psicologi, infermieri e volontari formati nella gestione delle malattie neurodegenerative. Ogni paziente, inoltre, potrà effettuare una visita fisiatrica specialistica preliminare per essere indirizzato alla terapia più adatta. La talassoterapia, infatti, produce non solo benefici fisici, ma anche psichici perché offre l’opportunità a tante persone, giovani e meno giovani, affette da sclerosi multipla o patologie simili, di vivere il mare come occasione di svago e, soprattutto, di terapia.

L’edizione di quest’anno rispetterà tutte le misure di sicurezza antiCovid 19: sulla spiaggia sono stati allestiti degli spazi appositi destinati ai soli utenti del progetto, che riceveranno in dotazione, oltre al tradizionale kit di creme speciali fornite dall’azienda N&B – Natural is better di Martano, anche una pochette con prodotti igienizzanti e mascherina. Inoltre, sono state aumentate le unità di collaboratori ed è stato redatto un regolamento ad hoc.

Il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva ed il consigliere provinciale con delega all’Associazionismo Fabio Tarantino dichiarano: “Siamo entusiasti di poter essere anche quest’anno parte di un progetto straordinario, che continua a crescere grazie, innanzitutto, alla tenacia e alla vulcanica capacità di coinvolgimento di Maria De Giovanni. La rete che è riuscita a tessere ha maglie sempre più forti ed abbraccia e sostiene persone altrimenti sole. La solidarietà e il volontariato sono i tratti distintivi di questa iniziativa che, come Provincia, siamo orgogliosi di sostenere”.

La presidente di Sunrise onlus Maria De Giovanni afferma: “Estate tempo di mare, di gioia di felicità, che non si può fermare colpendo una categoria di persone che già soffrono per la loro disabilità. Ho fortemente lottato e voluto che il progetto potesse realizzarsi proprio in un lido insieme ad altre persone per creare la vera inclusione sociale e non ghettizzare la disabilità relegata già di per sé alla solitudine”,

“Sono felice di sottolineare che la lista d’attesa dei partecipanti è già di 30 persone, di cui 20 provenienti dal resto d’Italia, che saranno accolte dallo staff formato dai medici e sanitari, oltre ai tanti volontari. Seguiremo e rispetteremo tutte le regole sulla spiaggia, per questo sono state acquistate nuove attrezzature, che serviranno anche al distanziamento sociale, ma permetteranno la fisioterapia, conclude Maria De Giovanni.

Anche quest’anno il progetto Il mare di tutti è sostenuto da una fitta rete di partner: Regione Puglia (Presidenza della Giunta), Asl Lecce, Provincia di Lecce, Comune di Melendugno, Ambito di Martano, Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica), International Inner Wheel Club di Bari, Assotur, Banca Popolare Pugliese, Banca di credito cooperativo di Terra d’Otranto, Natural is Better, Federbalneari Salento, Agenzia Carofalo, Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Lecce, l’imprenditore Raone Antonio, il Rotary Club di Puglia e Basilicata, Associazione Francesco Marco Attanasi, Associazione Alessia Pallara. Tra i partecipanti anche i Comuni di San Donato e Taviano. Il progetto, inoltre, ha il patrocinio gratuito della Commissione Pari opportunità della Provincia di Lecce.

Il progetto è stato portato alla ribalta nazionale nel giugno scorso, con la partecipazione di Maria De Giovanni alla trasmissione di Rai 1 “Da noi a ruota libera”.