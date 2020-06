Lecce, cade dallo scooter: 19enne muore poco dopo al Pronto Soccorso del Fazzi

LECCE - Un 19enne, Alessio Quarta, originario di Carmiano ha perso la vita dopo una rovinosa caduta dal suo scooter modello Yamaha Tmax sulla strada del mare, nel tratto che collega San Cataldo a San Foca. Tempestivo l’intervento degli operatori del 118, che hanno soccorso il giovane ancora in vita. Giunto in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce, purtroppo, il giovane è deceduto subito dopo. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell’incidente, che, secondo la ricostruzione dei carabinieri di Lecce, sarebbe avvenuto senza il coinvolgimento di altri mezzi.

Si tratta della seconda vittima della strada in Salento dopo la morte della 15enne Luna Benedetto.