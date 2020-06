Lecce, l'addio alla 15enne morta nello schianto: il rientro choc del papà

Saranno celebrati domani pomeriggio alle ore 16, nel Duomo, i funerali di Luna Benedetto, la 15enne leccese morta domenica sera in seguito ad un incidente stradale avvenuto in viale Giovanni Paolo II. La messa sarà presieduta dall’arcivescovo Michele Seccia.

A partire dalla tarda mattinata di oggi verrà allestita la camera ardente presso la camera mortuaria dell’ospedale «Vito Fazzi», dove lunedì pomeriggio il medico legale Roberto Vaglio ha effettuato l’ispezione cadaverica.

Qui parenti e amici della ragazza potranno darle l’ultimo saluto, sempre nel rispetto delle regole anti Covid. La capienza massima della cattedrale consente la partecipazione di 152 fedeli.

Questa mattina il padre della giovane, l’avvocato Angelo Massimo Benedetto, che da alcuni mesi era in Marocco per motivi di lavoro, atterrerà con un aereo a Napoli, e poi raggiungerà il capoluogo salentino. Nel primo pomeriggio di giovedì, poi, la salma sarà accompagnata in chiesa dal personale dell’agenzia funebre «Diplomatic» per i funerali.

In leggero miglioramento le condizioni del 15enne che guidava il motorino a bordo del quale si trovava Luna: il ragazzo, ricoverato nel reparto di rianimazione, è intubato e sedato a causa delle diverse fratture riportate nello scontro. La prognosi resta riservata ma sembra per fortuna che la sua vita non sia in pericolo.

I due ragazzi erano andati a comprare una pizza, da consumare a casa. Sulla via del ritorno, lo scooter avrebbe effettuato un’inversione ad u, in un tratto dove lo spartitraffico era interrotto. Proprio in quell’istante è sopraggiunta una Renault Megane, condotta da un 39enne di Melissano, che li ha travolti. Ad avere la peggio la ragazza, che è morta sul colpo.

Domani mattina, il pubblico ministero di turno Alessandro Prontera conferirà incarico all’ingegner Antonio Vernaleone, il quale avrà il compito di stabilire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Il conducente della Megane è indagato per omicidio stradale e lesioni gravissime.

Intanto sul fronte politico, tiene banco il tema della sicurezza dell’arteria stradale.

Al riguardo, il consigliere comunale di opposizione Giorgio Pala ha annunciato una mozione, « con cui si impegnano il Sindaco e la Giunta a realizzare con urgenza, entro 15 giorni, tutto ciò di cui viale Giovanni Paolo II è sprovvisto: dossi artificiali, attraversamenti pedonali rialzati, almeno un photored.

La mozione sarà protocollata domani mattina. «Mi farebbe piacere - continua - che la mozione venisse firmata da altri miei colleghi consiglieri comunali, perché è giusto che ci siano unanimità e condivisione nel realizzare interventi essenziali per evitare che si ripetano ulteriori tragedie. Non solo: poiché ieri con tristezza ho letto e ascoltato l’opinione di tanti giovani e di tanti genitori, profondamente scossi dall’accaduto, vorrei allegare alla mozione le firme di tutti coloro i quali volessero farsi promotori di questa proposta». L’appuntamento, quindi, è per questa mattina a partire dalle 11 e fino alle 12.30, davanti al bar Raphael. Un luogo strategico, «dove tanti giovani dai 14 anni in su si ritrovano quasi ogni giorno, ad aspettare chiunque volesse allegare la sua firma a questa mozione».