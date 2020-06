Lecce, schianto tra un'auto e uno scooter: muore una ragazza di 15 anni

Una ragazza di 15 anni è morta questa sera a Lecce in un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra via Rapolla e viale Giovanni Paolo II, in zona stadio. Secondo le prime informazioni, la vittima era a bordo di uno scooter unitamente a un amico: per cause in corso di accertamento, la moto si è scontrata con una Megane. L'urto è stato violento: lo scooter è stato travolto dall'auto dalla parte anteriore.

I due ragazzi sono stati scaraventati sull'asfalto. Immediati i soccorsi: per la 15enne non c'è stato nulla da fare perchè è morta sul colpo, mentre l'amico è stato trasportato in ospedale al Vito Fazzi dove è ricoverato in gravi condizioni.

Stando alle prime ricostruzioni pare che lo scooter provenisse da Via Rapolla mentre l’automobile sopraggiungeva sul rettilineo della strada dello stadio. Sull'incidente sono in corso accertamenti da parte della Polizia locale.