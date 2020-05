Covid, nel Leccese nessun cittadino contagiato nelle ultime 2 settimane. Vedi il report

Dai 515 casi complessivamente censiti nella provincia di Lecce dall'inizio dell'emergenza, ai 188 del 3 maggio per giungere agli attuali 24 positivi. E' questo il dato che emerge dfalla fotografia aggiornata ad oggi della situazione di contagi nella provincia di Lecce.

Nel report si evidenzia l’andamento dell’infezione con i dati di oggi e quelli registrati alla data del 3 maggio 2020, ultimo giorno di lockdown.

Dall’analisi emerge un netto decremento del numero dei positivi dall’ultimo report a oggi.

I 3 nuovi casi positivi rilevati nell’ultima settimana si riferiscono ad operatori sanitari che lavorano fuori provincia ma che sono stati a noi attribuiti perché residenti in provincia di Lecce.

Dal 15 maggio a oggi tutti i casi registrati, 7 in totale, si riferiscono a lavoratori che hanno contratto l’infezione fuori dalla provincia e che, messi in isolamento nei comuni di residenza, non hanno portato ad alcuna nuova manifestazione dell'infezione nei conviventi.

È possibile affermare quindi che nel territorio della provincia di Lecce nessun cittadino ha contratto il Covid-19 per un ciclo di contagio (14 giorni).

I 24 attualmente ancora positivi sono distribuiti 5 a Lecce, 3 a Scorrano e uno per ciascuno dei seguenti comuni: Carpignano Salentino, Casarano, Copertino, Cursi, Cutrofiano, Gallipoli, Guagnano, Leverano, Lizzanello, Melendugno, Nardò, Poggiardo, Racale, San Pietro in Lama, Squinzano, Veglie

