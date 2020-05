Operaio morto in cantiere gasdotto Salento: indagato autista macchina posatubi

C'è un indagato nell’inchiesta aperta dal procuratore aggiunto di Lecce Elsa Valeria Mignone sulla morte dell’operaio di Squinzano, Simone Martena, di 34 anni, schiacciato ieri mattina da un macchinario posatubi all’interno del cantiere del metanodotto di interconnessione tra la rete Snam e Tap a Vernole, in Salento. Si tratta del conducente del mezzo pesante che si è rovesciato sull'operaio, uccidendolo. L’iscrizione nel registro degli indagati per omicidio colposo è un atto dovuto in vista dell’autopsia affidata al medico legale Alberto Tortorella.