Scuola, il sindaco di Lecce: «Alunni e prof insieme per un saluto di fine anno»

LECCE - «Organizzate una giornata di saluto di fine anno tra studenti e docenti, nel rispetto delle regole di distanziamento, per recuperare il senso dell’esperienza imprevedibile e straordinaria vissuta in questi mesi che ha costretto milioni di studenti a stare fisicamente lontani dai propri compagni e docenti per oltre tre mesi» .

E’ la proposta rivolta ai dirigenti scolastici della città,e offerta anche alla valutazione della ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina, dal sindaco di Lecce Carlo Salvemini, in un post su Facebook in cui esprime preoccupazione per i riflessi negativi del lockdown sulla popolazione scolastica.

«Un incontro per riaffermare la centralità della relazione personale diretta nel percorso di crescita - ha scritto Salvemini rivolgendosi ai dirigenti - e per chiedere a ciascuno di loro magari attraverso un semplice pensiero scritto da postare nella bacheca scolastica, cos'hanno provato durante questo distacco forzato. Una sorta di antologia scolastica delle emozioni procurate dalla pandemia, come testimonianza scritta di un’esperienza collettiva che nessuno prima di loro ha potuto vivere allo stesso modo, un documento che racconterà con lo sguardo dei giovanissimi, un breve ma straordinario periodo della storia della nostra città che potremmo poi presentare attraverso un’iniziativa pubblica organizzata dall’amministrazione comunale».