Coronavirus, pranzo di compleanno in ristorante a Sternatia: denunciati tutti i 30 commensali

I carabinieri di Soleto (Le) sono intervenuti ieri a Sternatia (Le), in un noto ristorante, dove era stato organizzato un pranzo di compleanno a cui stavano partecipando 30 persone. il proprietario del locale, immediatamente diffidato, ha sospeso l'evento, e dopo aver identificato i commensali, i militari li hanno denunciati tutti per inosservanza degli obblighi imposti dall'autorità, in base al decreto con le misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus.