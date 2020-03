Lizzanello, presa coppia di spacciatori: sequestrati due etti di cocaina

A Lizzanello i Carabinieri hanno arrestato una coppia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: si tratta di Ugo De Mitri e Simona Tornese, di 43 anni. I due, fermati per controlli, sono stati trovati in possesso di 208 grammi di cocaina, 24 di hashish e 585 euro in contanti oltre materiale per il confezionamento. L'uomo è andato in carcere mentre alla donna sono stati concessi gli arresti domiciliari.

A Specchia, invece, sempre i miliari hanno arrestato il 19enne Danilo Mammolo: fermato per strada è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di marijuana suddivisa in 8 involucri sigillati, un bilancino elettronico e un grinder.