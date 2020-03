Coronavirus, primo caso in Salento: è un 58enne di Aradeo. Salgono a 6 i contagiati in Puglia. Positivo anche un uomo in Basilicata

Salgono a 6 i contagiati da Coronavirus in Puglia: è risultato positivo al primo test effettuato al Vito Fazzi di Lecce, un uomo di Aradeo, di 58 anni, che si è recato nell'ospedale di Galatina (dove è attualmente ricoverato), ed è stato sottoposto ai tampone poi analizzato nel capoluogo salentino. Si tratta del primo caso accertato in provincia di Lecce.

Positivo anche un tampone effettuato in Basilicata: è il primo caso. A comunicarlo il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi. Si tratta di un quarantaseienne di Trecchina. Il paziente non è ospedalizzato e attualmente è ricoverato presso la propria abitazione perché non presenta nessun sintomo grave. Lo stesso è seguito da un'equipe medica, così come previsto da protocollo. Da prime informazioni assunte il quarantaseienne proviene dalla Lombardia.

IN SALENTO - Da quanto si apprende l’uomo avrebbe avuto contatti di lavoro in Lombardia, a Milano, da dove sarebbe tornato da poco. L’uomo è risultato positivo al primo test a cui è stato sottoposto all’ospedale di Galatina (Lecce) dove ora si trova ora ricoverato nel reparto di malattie infettive. Il pronto soccorso dell’ospedale salentino è stato subito chiuso per la sanificazione. Da quanto è dato sapere, si sarebbe presentato al pronto soccorso in preda ad una crisi lipotimica non riconducibile in un primo momento al nuovo coronavirus. È stato lo stesso uomo a rivelare in seguito di essere stato affetto nei giorni precedenti da episodi febbrili che aveva provveduto a curare con degli antipiretici. Secondo quanto riferito il 58enne è rientrato circa una settimana fa in Puglia.

A confermarlo una nota del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che sulla base di quanto gli ha riferito il direttore del Dipartimento Politiche della salute Vito Montanaro ha comunicato che: «Il Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce ha appena rilevato oggi un nuovo caso positivo di COVID19. Il tampone è stato inviato al laboratorio di riferimento del Policlinico di Bari per il test di conferma e per il successivo inoltro all’Istituto superiore di Sanità. Dalle prime informazioni riferite dal paziente ai sanitari l’infezione sarebbe stata contratta in Lombardia. Il direttore del dipartimento di Prevenzione della Asl di Lecce ha avviato l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche e l’attività di contact tracing per provvedere all’isolamento fiduciario domiciliare di eventuali contatti stretti».

LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO DI ARADEO - Alla luce del nuovo caso accertato di coronavirus in Salento, parla il sindaco di Aradeo, Luigi Arcuti: «Sono stato immediatamente informato dalla Asl con la quale sono in diretto contatto per seguire l'evolversi della situazione. Al momento confermo la positività del tampone anche se stiamo aspettando la conferma di un secondo esame inviato a Bari. La situazione - sottolinea il primo cittadino - è sotto controllo e non dovrebbe innescare una eccessiva preoccupazione perché il caso è asintomatico. Ad ogni modo è stata posta sotto osservazione l'intera famiglia e tutte le persone entrate in contatto con il paziente, anche per via della professione della persona interessata (si tratterebbe di un parrucchiere). Non è escluso che nelle prossime ore, d'intesa con l'autorità sanitaria - conclude - andremo a prendere altre decisioni che renderemo note per la tranquillità e la tutela della salute dei cittadini».