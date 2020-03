Otranto, a Conca Specchiulla sequestrata discarica abusiva di 4500mq

Militari del nucleo Protezione Ambientale dell’ufficio marittimo di Otranto hanno sequestrato, in località Conca Specchiulla, un’area di circa 4.500 metri quadri adibita a discarica abusiva di rifiuti, anche pericolosi. Nell’area i militari hanno scoperto scarti edili, guaine di impermeabilizzazione, asfalti, inerti, residui cementizi, e vari rifiuti ingombranti tra cui materassi, frigoriferi, televisori, strutture in ferro. I rifiuti erano in parte coperti da teli e in parte imbustati senza la prevista classificazione (codice Cer), abbandonati senza alcuna forma di isolamento dal terreno sul quale si trova la discarica.