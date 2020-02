Imbrattato col sangue citofono abitazione ex sindaco di Carmiano

LECCE - Gli agenti della Squadra Mobile di Lecce stanno indagando sul ritrovamento di macchie rosse, presumibilmente sangue, con cui sono stati imbrattati il citofono e l’atrio di un palazzo di via Oberdan, nel centro cittadino di Lecce dove abita Giancarlo Mazzotta, ex sindaco di Carmiano, comune sciolto di recente per infiltrazioni mafiosa.

A dare l’allarme questa mattina un condomino che accortosi del citofono dello stabile imbrattato ha chiamato il 113. Si indaga per capire se ci siano collegamenti tra l’accaduto e l’ex sindaco. Gli investigatori hanno sequestrato i filmati di alcune telecamere di videosorveglianza ubicate nella zona.