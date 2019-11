Unisalento, in arrivo 17 milioni per ristrutturare e riqualificare edifici

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la rimodulazione degli interventi delibera CIPE n. 24 del 2015 - Fondo sviluppo e coesione 2007-2013. (Delibera n. 63/2019) inerenti le risorse stanziate in favore dell’Università del Salento, per il complessivo importo di 48.963.300 euro. A comunicarlo il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Programmazione Economica e agli Investimenti, Sen. Mario Turco.

«La rimodulazione - precisa il sen. Turco - prevede il definanziamento, per il complessivo importo di euro 17.000.000, dei seguenti due interventi: realizzazione dei lavori di completamento del polo umanistico nel complesso ex Centro Ricerche Agricoltura, per 8 milioni di euro; ristrutturazione e riqualificazione di un edificio monumentale, nel Centro storico, già sede dell’ex Istituto Garibaldi, per 9 milioni di euro. È altresì prevista la contestuale assegnazione, del suindicato importo di euro 17.000.000, finalizzato a coprire il maggiore fabbisogno di interventi straordinari di ammodernamento e adeguamento strutturale, energetico e impiantistico, sugli edifici nel polo scientifico e tecnologico dell’Ateneo: 12,3 milioni di euro in favore degli edifici del Campus extra-urbano; 4,7 milioni di euro in favore degli edifici del Campus urbano».