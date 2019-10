Melendugno, gli sfugge motosega di mano: muore dissanguato

Un uomo di 67 anni, Paolo Pascali, è morto dissanguato in Salento. Secondo quanto accertato dagli investigatori, l’uomo stava potando gli alberi di ulivo nella propria campagna a Melendugno quando la motosega gli è sfuggita di mano e gli ha reciso l’arteria radiale del polso sinistro. Il corpo dell’uomo è stato trovato in una pozza di sangue dalla moglie che, non vedendolo rientrare a casa, era andata in campagna a controllare. Quando sul posto sono arrivati i soccorsi, il 67enne era già morto.