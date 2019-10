Muore a 79 anni Marcello, fratello di Don Tonino Bello

È morto questa mattina ad Alessano, all’età di 79 anni, Marcello Bello, il fratello di don Tonino Bello 'il servo di Dio', ex vescovo della diocesi di Molfetta, Terlizzi e Giovinazzo, al centro del processo di beatificazione avviato dalla Congregazione per le cause dei Santi.

Quando don Tonino morì il 20 aprile del 1993, fu proprio Marcello, insieme al fratello Trifone, a tenergli la mano. Malato da tempo, Marcello Bello da un anno non partecipava più alle cerimonie pubbliche in onore di don Tonino. I funerali si terranno domani, giovedì 17 ottobre alle 16.30, nella chiesa Madre di San Salvatore ad Alessano.