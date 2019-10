Veglie incendio distrugge agenzia funebre, cc: «È doloso»

Un incendio ha distrutto questa notte il deposito di un'agenzia di onoranze funebri a Veglie (Le), e i carabinieri non hanno dubbi che abbia matrice dolosa. Tutte le telecamere di videosorveglianza sono state manomesse, e le fiamme hanno distrutto il locale, comprese le bare e due veicoli. L'incendio si è propagato poco dopo le due di notte, e per l'agenzia si tratta del secondo episodio in sei anni. I vigili del fuoco hanno faticato non poco a domare il rogo.