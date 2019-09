Racale, tenta di rapinare donna e un 94enne con un bastone di 40cm: arrestato

I carabinieri di Racale (Le) la scorsa notte hanno arrestato un 49enne rumeno, Anghel Trandafir Sorin, per tentata rapina. L'uomo infatti ha tentato di rubare del denaro a due persone, un uomo e una donna, di 94 e 63 anni, minacciandole di avere un'arma nascosta sotto la maglietta. La donna ha urlato e l'ha fatto scappare, ma il responsabile è stato bloccato nella sua abitazione: sequestrato un bastone di 40cm, usato per le minacce. L'uomo si trova in carcere.