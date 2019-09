Melendugno, piccolo aereo si schianta contro muretto a secco: 2 feriti

Poteva essere una tragedia quella che si è consumata questo pomeriggio, 18 settembre, nelle campagne di Melendugno, in contrada Giammarino, tra la frazione di Borgagne e la marina di Torre San'Andrea. Un piccolo aereo in fase d'atterraggio ha urtato un muretto a secco, sfondandolo, ed è caduto definitivamente in un campo. Il pilota e il passeggero (a bordo c'erano solo loro due) hanno riportato ferite e contusioni, anche se sono usciti autonomamente dal velivolo. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente, ma non si esclude un'avaria che potrebbe aver obbligato il pilota a una manovra d'emergenza.