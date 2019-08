A 16 anni botte e insulti alla coetanea perché troppo bella: choc nel Salento

«Specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?». Ma alla risposta, dettata non dal riflesso sul vetro ma dalla consapevolezza profonda che è assopita nell’anima di ognuno, la reazione è furiosa: all’avversaria non arrivano mele avvelenate ma insulti, spintoni e tirate per i capelli.

Una delle fiabe più famose al mondo viene replicata, perlomeno nella sua parte in cui la perfidia e l’invidia prendono il sopravvento su sentimenti nobili, nel cosiddetto basso Salento. Il «reame» è un piccolo paese della provincia di Lecce dove alcune ragazzine, sedicenni o poco più, avrebbero preso di mira una coetanea. Unico peccato della «vittima»? Essere bella, troppo più bella di loro.

