Negramaro, Lele al mare con la famiglia dopo il grande spavento

La foto fa tirare un sospiro di sollievo: Lele Spedicato, chitarrista dei Negramaro, è stato "avvistato" questa mattina al mare, in un noto lido di Torre Lapillo (Le), insieme alla moglie Clio Evans e al piccolo Ianko, il bimbo nato lo scorso novembre. Finalmente la famiglia può tirare un sospiro di sollievo, dopo lo spavento di dieci mesi fa: nel settembre 2018 il cantante fu ricoverato in gravi condizioni dopo un malore in piscina e una conseguente emorragia cerebrale. Tanto spavento, il tour con la band rimandato, poi la riabilitazione e la sorpresa: combattendo come un leone è riuscito perfino a esibirsi e a fare qualche comparsata sui palchi dei palazzetti dove i Negramaro hanno suonato all'inizio del 2018, in tutta Italia. Finalmente il peggio sembra essere passato: oggi Lele si gode la compagnia della moglie e vede crescere il suo bellissimo bambino, in una serena mattina d'estate. Auguri!