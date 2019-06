Salentina sparì nel 2006 a Perugia: appello conferma assoluzione amico accusato di omicidio

Studentessa salentina

scomparsa a Perugia

a giudizio l'«amico»

di TOTI BELLONE

SPECCHIA (LECCE) - Si farà il processo per la scomparsa di Sonia Marra, la studentessa di Specchia, centro del Sud Salento, le cui tracce si sono perse dal 16 novembre del 2006, quando aveva 25 anni. Al cospetto dei giudici della Corte d'assise di Perugia, dal prossimo 7 luglio, dovrà comparire Umberto Bindella, 32 anni di Marsciano (Perugia), che della giovane sarebbe stato il fidanzato. Assieme a lui, accusato di omicidio, dovrà comparire Dario Galluccio, 32 anni, di Avellino, militare della Guardia di finanza, accusato di complicità nell'occultamento del cadavere della 25enne, che per altro non è stato mai trovato. Secondo l'accusa, Bindella avrebbe ucciso Sonia perché l'aveva messa incinta e lei non voleva abortire. I due si dichiarano innocenti